Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле [ Редактировать ]
В пятницу, 27 августа, американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаке в Кабуле. Об этом сообщает корреспондента CNN Кейтлан Коллинз.
По ее словам, в пятницу утром служба национальной безопасности предупредила Байдена о возможности еще одного теракта в Кабуле.
Как отметил представитель Белого дома в беседе с журналисткой, следующие несколько дней миссии по эвакуации будут самыми опасными.
Напомним, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.
15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
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