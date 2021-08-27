В пятницу, 27 августа, американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаке в Кабуле. Об этом сообщает корреспондента CNN Кейтлан Коллинз.

По ее словам, в пятницу утром служба национальной безопасности предупредила Байдена о возможности еще одного теракта в Кабуле.

Как отметил представитель Белого дома в беседе с журналисткой, следующие несколько дней миссии по эвакуации будут самыми опасными.

Напомним, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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