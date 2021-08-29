Зі святковою програмою у кожному місті та селі

І зрештою без них неможливе було б те, що так масштабно та пишно відсвяткувала країна цього тижня. Ювілейний - тридцятий - День Незалежності.

Що Україна пройшла за ці роки? Що сформувало і згуртувало націю? Про все це будемо говорити у випуску. Та спершу про те, як мільйони українців по всьому світу - відзначали День Незалежності. Хронологію найяскравіших моментів - зібрала Інна Томіна.

Зі святковою програмою у кожному місті та селі. Із "Мрією" - над Хрещатиком. З кораблями в морі біля Одеси. Із концертами, ярмарками, марафонами. Забігами у вишиванках, святковими маршами. І з тисячами військових і глядачів у центрі Києва.

30-річчя Незалежності України відгриміло гучно, видовищно і масштабно. Стартував ювілей зі спільної молитви. Уже за кілька хвилин президентське подружжя від Софії спуститься на головну площу країни. А тим часом на Майдані збираються високі гості. В очікуванні параду свої місця займають президенти Литви, Польщі, Латвії, міністр закордонних справ Франції, десятки іноземних делегацій і Вселенський патріарх Варфоломій.

Урочистості починаються: національний прапор, гімн і залпи гармат. До народу звертається президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми - молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах.

Зеленський анонсує і нове свято - День Державності. Його відзначатимуть 28 липня - у день Хрещення Київської Русі-України.

Володимир Зеленський, президент України:

І про все це я підписую сьогодні відповідний указ.

Говорить президент - і про війну, реальну та гібридну, яка триває вже понад сім років.

Володимир Зеленський, президент України:

Можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати українські серця. Те, що люди на Донбасі й у Криму бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати. І вони повернуться. Бо ми - родина.

Опісля згадують тих, без кого ні незалежність, ні це свято були б неможливими. Хвилина мовчання за тими, хто загинув за країну. І перші високі державні нагороди військовим. Посмертно.

У списку відзнак медики, науковці, спортсмени, митці. І не лише, до речі, українські. Орденом Ярослава Мудрого під оплески нагороджують - Вахтанга Кікабідзе.

Зворушує геть усіх глядачів і на Майдані, і вдома біля телеекранів - вона. Дівчинка, яка, немов Україна, проходить через епохи історії. А в кінці перформансу біжить в обійми офіцера. Момент зі щемом у серці розчулює миттєво.

Та сльози одразу змінюються на відчуття гордості. Хрещатиком йдуть курсанти та офіцери всіх військ. П'ять тисяч солдатів: ветерани, піхотинці, десантники, спецпризначенці, силовики і дівчата-військові. До слова, крокували вони таки без підборів. І кінологи зі своїми вихованцями.

Замикають колону військові делегації інших країн. Піший парад змінюється - механізованим.

Дійство почалося з Одеси. Там морем йшло приблизно тридцять кораблів та катерів ВМС. Долучилися і закордонні - з Італії, Румунії, Болгарії і Грузії.

Людмила Мироненко, жителька Одеси:

Очень интересно, море впечатлений получили.

А в Києві море різноманітних бронемашин. Танки на чолі з новітніми "Оплотами", загалом - чотири сотні машин.

Тарас Осипов, глядач:

Порівняно з іншими парадами інших років - набагато більше техніки.

Далі - більше. У небо підняли вертольоти і винищувачі. І безперечна зірка параду над Майданом пролетіла світова легенда наша "Мрія". А під завісу британські винищувачі розмальовують небо українськими національними кольорами. Післясмак у глядачів - захоплення:

Натхненно! Гордість за країну.. коли дівчинка бігла під прапором нашим було дуже зворушливо.

Ну десятки інших країн 24 серпня стали синьо-жовтими. На меріях європейських міст - вивішували українські прапори. Світові політики і знаменитості писали вітання в соцмережах.

А наші парламентарії зібрались на урочисте засідання. На порядку денному одне-єдине питання - великий державний герб України. І хоча ескіз багато політиків, істориків і геральдистів - критикують, Верховна Рада таки бере його за основу.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Великий державний герб - це важливий символ, який наші отци-основатєлі, які просили їх так не називати, написали в конституції, в 20 статті, яку я хочу нагадати можна змінити тільки референдумом. Давайте спробуємо виконати волю конституції.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Якщо сьогодні депутати першого скликання, які голосували за незалежність - говорять нам що цей політичний вінегрет, який ви внесли до сесійної зали - це ганьба, давайте їх почуємо.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Вызывает много вопросов у наших избирателей, люди задают вопросы, почему именно такой герб, не было обсуждения в обществе.

А на вулицях тим часом люди із малим гербом - тризубом - і прапорами йшли маршем ветеранів.

На завершення на Олімпійському відгримів концерт. 30 виконавців, артисти опери й балету, симфонічний оркестр.

І найбільший сюрприз вечора: "оживили" кумира мільйонів українців - Скрябіна.