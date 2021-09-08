Зеленский снова едет в США [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский в этом году вновь посетит Соединенные Штаты Америки. Новый визит состоится уже в конце сентября.
Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал Никифоров.
Представитель президента отметил, что Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на "Северный поток-2".
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