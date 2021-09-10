В столице на Броварском проспекте начнутся ремонтные работы, в связи с чем движение транспортных средств будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Работы будут проводиться сотрудниками ремонтной службы на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".

Отмечается, что в ночь на 12 сентября на участке планируется масштабное снятие старого дорожного покрытия и его замену.

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