Втрати на фронті: загинув один український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на Сході країни. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь. Поблизу Верхньоторецького ударив із мінометів 120-го калібру, а неподалік Причепилівки - з 82-их мінометів.
У напрямку Нью-Йорка противник гатив із артилерійських систем. Незаконні збройні формування також застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські оборонці відповідали вогнем.
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Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Верхньоторецького ворог ударив із мінометів 120-го калібру. А в напрямку Нью-Йорка гатили з артилерійських систем.
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