Бельгія подарувала Україні дослідницьке судно [ Редактировать ]
Бельгія подарувала Україні науково-дослідний корабель. Судно урочисто передали напередодні в порту Зебрюґґе. Які завдання на ньому виконуватимуть і куди спочатку вирушить корабель? - дізнавалась Олена Абрамович.
Урочисті промови, декілька підписів - і процес передачі бельгійського судна Україні, над яким працювали аж два роки, нарешті завершено.
Капітан корабля, який керував ним останні роки, вимовляє його назву - "Бельгіка" - з особливою ніжністю. І ні в жодному разі не каже про судно "воно". Лише - "вона".
Людвіг Дамман, колишній капітан дослідницького судна Belgica:
Я ставлюсь до корабля як до леді. Ми маємо гарно її утримувати, і тоді вона добре нам віддячить.
Бельгії "Бельгіка" відслужила майже 40 років. На ній проводили екологічні експедиції в Північному морі. Тепер вирішили замінити на нову - на "Бельгіку-2". Проте капітан запевняє: це не оначає, що судно зношене. У них у експлуатації є і значно старші кораблі, яким по 60 років.
Людвіг Дамман, колишній капітан дослідницького судна Belgica:
Безумовно, вона досі функціональна і може служити ще довго. За три роки, поки я керував цим судном, у нас не було жодного разу, коли ми мусили б зупинити операцію через дефекти.
Похвалив стан корабля і новий капітан. Протягом останніх п'яти днів бельгійські колеги ознайомлювали український екіпаж із тонкощами роботи.
Сергій Шумаков, капітан корабля:
Послезавтра будут ходовые испытания, в море выходить будем. Но оно и так все - и оборудование в хорошем состоянии, все проверялось.
Україні вона знадобиться для екологічного моніторингу Чорного моря. Таких суден у нас немає, а вони конче необхідні, аби Україна могла впроваджувати директиви Євросоюзу щодо морського довкілля, які передбачені Угодою про Асоціацію з ЄС.
Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:
Це програма по стану морських вод - по дослідженні стану морських вод. Програма по аналізу кількості сміття в Чорному морі і по розчиненому ДНК - є такі показники.
Виконуватимуть на "Бельгіці" і проєкти від Євросоюзу - з пошуку плавучого сміття в морях та аналізу стану води й морського дна. Зокрема, і дорогою до нового дому.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Уже за кілька днів "Бельгіка" вирушить до України. Зробить 20 зупинок і за місяць прибуде в порт Одеси під новим, українським ім'ям. Яким саме - із цим ще не визначилися, але обіцяють зробити це до кінця подорожі.
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