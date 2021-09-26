Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Наш спортсмен стал обладателем сразу четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе, а глава государства отметил, что "Украина возвращает свое".

Соответствующий пост появился на странице украинского президента в Facebook. Зеленский выразил свою благодарность Усику за удачно проведенный бой.

"Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо!" – написал президент.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы не сомневались в победе Усика, не спали поздно ночью, чтобы воочию увидеть бой, и не сдерживали своих эмоций, следя за происходящим на ринге. Он также отметил, что это была тяжелая, но от того и ценная победа.

"Браво, Чемпион! Мощь Сила! Усик! УКРАИНА!!!" – эмоционально отреагировал президент на результат боксерского поединка.

Отметим, поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился единогласным решением судей 117-112, 116-112, 115-113 в пользу Усика.

Стоит отметить, что Джошуа уже хочет провести бой-реванш.

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