Британці видовищно знищили одну з туристичних принад [ Редактировать ]
У Великій Британії видовищно знесли теплоелектростанцію. 90-метрові охолоджувальні вежі ТЕС в Еггборо півстоліття були місцевою туристичною принадою.
Станцію вивели з експлуатації три роки тому через нерентабельність. До того вона забезпечувала світлом близько двох мільйонів будинків. Демонтували споруди за допомоги контрольованого вибуху. На їхньому місці планують збудувати промисловий парк.
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Станцію вивели з експлуатації три роки тому через нерентабельність. До того вона забезпечувала світлом близько двох мільйонів будинків.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
Усе - через незмогу покрити витрати на закупівлю газу й електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже два мільйони британців вимушено змінили постачальника.
Там визнають вакцини компаній "АстраЗенека", "Пфайзер", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон".
Там визнають вакцини компаній "АстраЗенека", "Пфайзер", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон".