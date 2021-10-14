Уже 17 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за минувшие сутки "оранжевый" список пополнился Николаевской и Тернопольской областями. Таким образом, этой зоне соответствуют:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Отметим, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной".
На предпоследнем уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные меры.
Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
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