По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки "оранжевый" список пополнился Николаевской и Тернопольской областями. Таким образом, этой зоне соответствуют:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Отметим, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной".

На предпоследнем уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные меры.

Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.