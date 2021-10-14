"Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни - Новак [ Редактировать ]
В ближайшие дни российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску. Об этом сообщает ТАСС.
По состоянию на сегодня идут технологические работы.
Как заявил вице-премьер России Александр Новак, "Северный поток-2" достроен.
Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов.
При этом он добавил, что дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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