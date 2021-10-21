Польські прикордонники застосували газ проти білоруських нелегалів [ Редактировать ]
Польські прикордонники застосували газ проти мігрантів на кордоні з Білоруссю.
Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира. 16 біженців силоміць увірвалися до Польщі, однак їх повернули за лінію кордону.
Тим часом Литва повідомляє, що нині на території Білорусі може перебувати близько семи тисяч утікачів з Іраку, Сирії та інших країн, які шукають нагоди нелегально перетнути кордон ЄС.
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