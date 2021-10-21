Какая комбинация вакцин самая эффективная: ученые провели исследование [ Редактировать ]
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Ученые в Швеции провели исследование об эффективности комбинирования дозы AstraZeneca с дозой мРНК-вакцин (Moderna или Pfizer). И это эффективнее, чем вакцинация с использованием двух доз AstraZeneca. Об этом сообщает The Lancet.
Среди вакцинированных двумя дозами в этой стране до 5 июля 2021 года (почти 3,5 млн человек) были набраны для исследования группы из:
- 94 569 человек, привитых по схеме AstraZeneca-Pfizer (эффективность вакцинации составила 67%),
- 16 402 - AstraZeneca-Moderna (эффективность вакцинации составила 79%),
- 430 100 - AstraZeneca-AstraZeneca (эффективность вакцинации составила 50%).
При объединении и анализе двух смешанных схем была выведена суммарная эффективность 68%. Это значительно выше 50% гомологичной схемы только с AstraZeneca.
Результаты показывают, что использование схемы AstraZeneca-мРНК - эффективная альтернатива для повышения коллективного иммунитета против COVID-19, в том числе против дельта-штамма, который доминировал в подтвержденных случаях в течение периода исследования.
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Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.
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