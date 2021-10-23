Персонал картини з Алеком Болдвіном скаржився на проблеми з безпекою [ Редактировать ]
Алеку Болдвіну сказали, що пістолет не заряджений. А на знімальному майданчику, де напередодні сталася трагедія, вже були інциденти зі зброєю, а персонал скаржився на проблеми з безпекою та гонорарами. Преса довідалася нові подробиці резонансного інциденту, коли голлівудський актор випадково застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитну зброю підготував спеціаліст, а Болдвіну її передав помічник режисера.
Сам актор заявив, що невимовно шокований тим, що сталося. Він співпрацює зі слідством. Поки що жодних звинувачень у справі не висунули. Поліція продовжує розслідування. Тим часом колеги висловлюють співчуття рідним загиблої операторки українського походження Галини Гатченс. У неї в Лос-Анджелесі залишився чоловік та маленький син. Батьки українки готують документи для поїздки до США.
по теме
Поранив режисера й убив операторку. Згодом з'ясувалося, ця жінка - українка. Галина Хатчинс. Вона довгий час жила в Києві, але потім переїхала до Америки.
Голлівудська зірка Алек Болдвін випадково влучив із реквізитної зброї в режисера Джоела Соуза та операторку Галину Хатчинс, яка народилась в Україні. Жінка загинула.
Так, сорок років тому під час зйомок фільму "Сутінкова зона" розбився гелікоптер. Під його уламками загинули троє акторів, двоє з яких були дітьми.
Представники консульства спілкуються з правоохоронцями у Сан-Франциско.
Актори саме працювали над сценою про перестрілку, - кажуть в кінокомпанії. І зброя, задіяна у зйомках, мала бути заряджена холостими набоями.
22-летняя Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония состоялась в начале октября в Доминиканской республике. Отец невесты, сыгравший в "Форсаж" копа под прикрытием Брайана ОʼКоннера, внедрившегося в банду уличных гонщиков-грабителей, погиб в ДТП в ноябре 2013 года