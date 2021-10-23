Алеку Болдвіну сказали, що пістолет не заряджений. А на знімальному майданчику, де напередодні сталася трагедія, вже були інциденти зі зброєю, а персонал скаржився на проблеми з безпекою та гонорарами. Преса довідалася нові подробиці резонансного інциденту, коли голлівудський актор випадково застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитну зброю підготував спеціаліст, а Болдвіну її передав помічник режисера.

Сам актор заявив, що невимовно шокований тим, що сталося. Він співпрацює зі слідством. Поки що жодних звинувачень у справі не висунули. Поліція продовжує розслідування. Тим часом колеги висловлюють співчуття рідним загиблої операторки українського походження Галини Гатченс. У неї в Лос-Анджелесі залишився чоловік та маленький син. Батьки українки готують документи для поїздки до США.