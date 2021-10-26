Скандал через снодійне в алкоголі - розгорівся в Брюсселі. Жінки стали скаржитись, що у кількох кафе, які належать одному власнику, їм, імовірно, підсипали в напої наркотики. Чи вдалося знайти винних - розкаже Олена Абрамович.

Усе почалося з анонімних свідчень студентки бельгійському телеканалу Bx1. Дівчина розповіла, як нещодавно знепритомніла в барі.

Раптом я відчула страшенну кволість у тілі, що було потім - не пам'ятаю взагалі. Подруга розповіла, що повела мене в туалет, у мене була страшенна блювота, згодом вивела на вулицю й посадила на тротуар. Я не пила багато, зовсім трохи - це точно не від надмірної кількості.

Подруга зателефонувала іншій подрузі, та приїхала на авто й забрала дівчину до лікарні.

Після того, як цю історію оприлюднили на телебаченні, авторка сюжету почала отримувати десятки повідомлень від інших дівчат та жінок з описом схожих ситуацій. Деякі закінчилися сексуальним насильством.

Марін Гійє, журналістка телеканалу Bx1:

Я процитую кілька. "Після трьох склянок - повна втрата пам'яті. Я прокинулась у чужому ліжку, без білизни. Повернула голову й побачила бармена. Він запитав, чи пам'ятаю я, що ми переспали.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Практично всі описані випадки стались у цьому кафе та ще одному, що розташоване за рогом - за 100 метрів звідси. Обидва заклади належать одному власнику. Після скандалу в медіа бармена, який позмінно працював то тут, то там, - звільнили.

Розслідувати випадки брюссельська прокуратура взялася під тиском громадських організацій.

Жун, активістка руху "Не почуті":

Нам довелося довести справу до скандалу, оскільки спочатку про це говорили в такому тоні, наче жертви самі винні, і що немає жодних доказів.

Феміністичні організації Брюсселя влаштували акції протесту біля будівлі міської ради. Вимагають змінити кримінальне законодавство в країні. Щоб відсутність опору не трактувалась як згода, а факт підсипання сильнодіючих речовин вважався обставиною, що обтяжує покарання.

Ми хочемо, щоб припинили перекладати відповідальність на дівчат. Я не була жертвою, але хочу підтримати десятки тих, хто через це пройшов.

Адміністрація закладів, де стались інциденти, пообіцяла вжити заходів, щоб такого більше не повторилося.

Селін Доу, адміністраторка закладів:

Ми встановимо камери спостереження, зображення з яких буде транслюватися прямо в залі бару, а також записуватися, щоб було видно, що роблять офіціанти за спиною у клієнтів. Ми також замовили спеціальні захищені склянки, в які неможливо буде додати наркотики.

Влада країни пообіцяла розробити пілотний проєкт, який би допоміг боротися з такими зловживаннями. Працюватимуть над ним і жінки, які стали жертвами насильства.