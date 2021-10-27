Україна стала третьою у світі за добовою смертністю від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна - третя у світі за добовою смертністю від коронавірусу, після США та Росії. Напередодні від ускладнень померли 692 пацієнти. Нових випадків зараження понад 22,5 тисячі. Одужали - майже 11, 5 тисяч українців.
Держкомісія з питань екобезпеки та надзвичайних ситуацій постановила, що з 30 жовтня червона зона пошириться на Житомирську, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Хмельницьку, Чернігівську та Київську області.
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Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
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