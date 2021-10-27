Кіберполіція та представники Мінцифри провели обшук у помешканні 21-річного шахрая, який створив фейковий додаток "Дія".

Як розповіли в Нацполіції, зловмисник по 100 гривень продавав додаток, що імітував "Дію", для підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу. У спритника вилучили техніку та банківські картки. Тепер шукають тих, хто встиг придбати додаток та підробити сертифікати. Шахраєві загрожує до 6 років тюрми.