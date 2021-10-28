Поблизу Гранітного ворог атакував укріплення українських військових [ Редактировать ]
На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного.
У штабі напередодні зафіксували 15 обстрілів. У напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського, Новолуганського та Широкиного ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч. І вже сьогодні була одна ворожа атака. Поблизу Луганського противник відкрив вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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Унаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь упритул наблизився до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, ця вулиця вигоріла б ущент.
Окрім Гранітного, ворог відкривав вогонь з артилерії 122 калібру поблизу Новозванівки та Кримського. Також цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Загалом у штабі нарахували сім порушень режиму тиші. Біля Гранітного і Кримського ворог відкривав вогонь із важких мінометів.
Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу.
Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі.