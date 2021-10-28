В Одесской области ищут моряка: мужчина упал с судна в море [ Редактировать ]
В четверг, 28 октября, в Измаильском районе Одесской области спасатели и водолазы ищут моряка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Мужчина упал в море. Инцидент произошел днем около 15:30 в порту города Рени.
Спасатели получили информацию о том, что на 20-м причале на сухогрузе "Рапстеп" стоял на краю судна и упал в воду гражданин, 1965 года рождения.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и водолазы.
Читайте также, один украинский моряк умер от инсульта, не дождавшись медицинской помощи на судне в Аденском заливе. Без кондиционеров, холодильника и пищи в 40-градусную жару украинские моряки застряли на корабле у берегов Восточной Африки.
Кроме того, украинский моряк сгорел заживо во время пожара на контейнеровозе "Мессина". По данным СМИ, это произошло возле Шри-Ланки, он родом из Одессы, ему было 23 года, и это был его второй рейс, "Мессина" направлялась из Шри-Ланки в Сингапур.
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