Напередодні відшумів Геловін або Переддень усіх Святих. До західних християн це свято прийшло з язичництва. За легендою, у цей час відчиняються двері між світом живих і потойбіччям. Тож, щоб відлякати лихі сили, треба вбиратися в костюми нечисті, бешкетувати й веселитися.

Цьогоріч у замку Дракули в Румунії знову юрби відвідувачів. На Геловін за гострими відчуттями до містечка Бран у Трансильванії вирушили тисячі туристів з різних країн Європи. І це попри новий сплеск захворюваності у Румунії. Щоб потрапити до лігвища вампіра, усі мають підтвердити вакцинацію та надіти захисну маску.

Фелісія, місцева жителька:

Я навіть натягла пов'язку на цю геловінську ляльку - бачите, ось вона. Усе задля безпеки туристів.

Гунтер, турист із Німеччини:

Я не боюся вакцини, бо вже зробив щеплення. Тож це не про мене. Я більше непокоюся через Дракулу.

У Тель-Авіві після карантинної перерви відновили традиційну "Ходу зомбі". В костюмованому дійстві взяли участь сотні ізраїльтян.

Денні, учасник "Ходи зомбі":

Я вбираюся зомбі щороку - з 2011-го. Для мене - це як частина свята Пурім, ну, або, як у цьому випадку - Геловіна. Через карантин ми не збиралися так більше як рік. "Хода зомбі" - важливий захід, особливо для Ізраїлю. Бо через війну ми маємо справу з багатьма психологічними травмами та посттравматичними синдромами. А таке дійство - можливість вивільнити негативні емоції.

Беззаперечним трендом святкування цьогорічного Геловіна стала "Гра в кальмара". В Нью-Йорку костюми героїв південнокорейського серіалу розкупили за кілька днів.

Алекс Вайда, менеджер крамниці:

Це дуже просте вбрання і тому це круто - його може вдягти будь-хто. Я тримаю в руках останній комплект. І його вже власне замовили. Це якесь божевілля. За вихідні ми все продали.

У Сіднеї тисячі містян зібралися в гавані, щоб сфотографуватися з п'ятиметровою копією ляльки з серіалу. Велелюдні паради у стилі "Гри в кальмара" відбулися у Південній Кореї, на Тайвані та в Гонконгу.

Іє Чжін-Пінг, учасниця параду на Тайвані:

У нас син захотів, щоб ми одяглися, як у серіалі "Гра в кальмара". Ані він, ані ми не знаємо, про що саме цей серіал. Це все заради веселощів.

Джекі Там, житель Гонконгу:

Це Геловін! Це час взяти участь в якійсь божевільній вечірці. Після того, як нам довелося так довго панікувати через Ковід, ми тепер можемо вийти повеселитися.

Не оминули увагою і тварин. Своєрідне гарбузове частування вже традиційно влаштували у більшості зоопарків по всьому світу.