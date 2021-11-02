На українському кордоні спостерігають скупчення російської військової техніки [ Редактировать ]
На україно-російському кордоні спостерігають скупчення російської військової техніки. Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.
На кадрах видно скупчення бронетехніки, зокрема танків. При цьому журналісти наголошують - переміщення не є навчанням, і припускають, що передислокація пов'язана із застосуванням ЗСУ - безпілотників Bayraktar на Донбасі.
Водночас, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ досі не відвела техніку після своїх навчань. У Міноборони також заперечують додаткове перекидання російських військ до наших кордонів.
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