На україно-російському кордоні спостерігають скупчення російської військової техніки. Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.

На кадрах видно скупчення бронетехніки, зокрема танків. При цьому журналісти наголошують - переміщення не є навчанням, і припускають, що передислокація пов'язана із застосуванням ЗСУ - безпілотників Bayraktar на Донбасі.

Водночас, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ досі не відвела техніку після своїх навчань. У Міноборони також заперечують додаткове перекидання російських військ до наших кордонів.