Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует переболевшим коронавирусом вакцинироваться. Об этом сообщил иммунолог CDC, доктор Умид Шарапов.

Однако, отмечается, что делать это надо через несколько месяцев после выздоровления.

По его словам, конкретные сроки нужно обсудить со своим врачом.

Но научные исследования показывают, что сила иммунитета, который мы получаем от вакцинации, намного стабильнее и намного сильнее по сравнению с тем иммунитетом, который мы получаем после болезни.

Читайте также, по состоянию на 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более четверти населения страны. Также почти 40% украинцев вакцинированы одной дозой. Лидером по охвату прививками остается город Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% - завершили курс вакцинации.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, будет расширен.

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