Украина была исключена из "зеленого" списка Европейского союза, однако в настоящее время открытыми остаются 20 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД начал работать, чтобы решения национальных правительств стран ЕС были благоприятны для украинцев.

По состоянию на сегодня уже более трети стран ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев. Таким образом мы избегаем ситуации тотального локдауна, с которым столкнулись в 2020 году.

Отмечается, что по состоянию на сегодня граждане Украины могут путешествовать в следующие страны:

Австрия;

Бельгия;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Кипр;

Нидерланды;

Словакия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швеция.

Читайте также, Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристам из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили, исключение из этого безопасного списка ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы.

Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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