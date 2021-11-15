Про це пише британське видання - The Mirror.

Британія готова перекинути до України 600 військових. Через загрозу російського вторгнення. Про це пише британське видання - The Mirror.

Мовляв, повідомлення про імовірне відрядження отримали підрозділи Спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку. Підготовка почалася після того, як керівництво оборонних відомств та розвідки повідомило британському уряду про реальну загрозу з боку Москви для України та Заходу.

Раніше про потенційне вторгнення російських військ до України європейських сюзників попереджали США.