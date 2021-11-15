Британія надасть Україні військових у разі російського вторгнення [ Редактировать ]
Британія готова перекинути до України 600 військових. Через загрозу російського вторгнення. Про це пише британське видання - The Mirror.
Мовляв, повідомлення про імовірне відрядження отримали підрозділи Спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку. Підготовка почалася після того, як керівництво оборонних відомств та розвідки повідомило британському уряду про реальну загрозу з боку Москви для України та Заходу.
Раніше про потенційне вторгнення російських військ до України європейських сюзників попереджали США.
по теме
Повідомлення про імовірне відрядження отримали підрозділи Спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку.
Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів.
За важливістю у вітчизняному МЗС її порівняли з Угодою про асоціацію з ЄС!
Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські солдати вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку мирних жителів. Втрат у війську немає.
Про це заявив речник установи Джон Кірбі.