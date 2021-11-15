Мигранты, которые собрались на границе с Польшей, не прекращают попыток прорваться в страну. Они покинули свой лагерь в Беларуси и снова начали ломать металлическое ограждение.

Об этом сообщает Sputnik.

Польские военные подняли в воздух вертолет и наблюдают с него за происходящим. Мигранты в Кузнице устроили сидячую забастовку с требованием пропустить их в Польшу, чтобы оттуда они могли попасть в Германию.

Колонна мигрантов растянулась примерно на километр и некоторые беженцы только начинают выходить из лагеря. На кадрах видно, что среди них много детей и женщин.

Как сообщили в Twitter Министерства национальной обороны Польши, белорусские силовики заставляют мигрантов, в основном женщин и детей, подходить к забору, чтобы белорусские СМИ могли подготовить свои агитационные материалы.

Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.

Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.

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