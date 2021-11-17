Нові подробиці теракту в Ліверпулі. Атаку готували щонайменше пів року, - з'ясувала поліція. Про це свідчать покупки підозрюваного. Що іще відомо про смертника? та чому він перейшов з ісламу в християнство? - розповість Світлана Чернецька.

Його називають "одиноким вовком" за стиль теракту. Адже він без спільників підготував та виконав атаку. Вибухівка здетонувала в таксі, і тридцятидворічний Емад Ель Свілмін загинув на місці. У Велику Британію чоловік приїхав нелегалом ще у 2014 році - у пошуках притулку. Казав, що втік із виснаженої війною Сирії.

Еван Робертс, працівник організації з допомоги біженцям:

Нам залишається тільки здогадуватися, що стало причиною теракту. Я не пригадую, щоби він виділявся серед інших біженців, яким ми допомагали. Ми лише дякуємо Всевишньому, що не сталося нічого гіршого.

Свілмін так і не отримав офіційного статусу в країні. Бо виявилося, чоловік збрехав - насправді він біженець з Іраку. Доки Свілмін готував апеляцію - перейшов з ісламу в християнство. Його похрестили в соборі, неподалік якого вибухнула автівка з детонатором. На службу там саме зібрався багатотисячний натовп. І поліція не відкидає, що бомба призначалася саме для цього храму.

Перехід у християнство - доволі поширена практика серед шукачів притулку. У народі її називають "pray to stay" - "молися, щоб залишитися". Мовляв, мусульмани свідомо обманюють церкву, аби уникнути депортації. Адже докази віри та рекомендації священників - додають балів під час розгляду заявки на отримання легального статусу.

Депутати закликають провести розслідування того, як біженці зловживають довірою священнослужителів. Сам Свілмін перестав відвідувати церкву понад два роки тому. У поліції припускають, що підштовхнути до вчинення цього теракту міг локдаун.

Кіт Мотгауз, заступник міністра внутрішніх справ Великої Британії:

Злочини та онлайн-радикалізація - це наслідки локдаунів і пандемії. Люди довгий час були відрізані від світу. А в інтернеті зіткнулися з інформацією, що вплинула на них не так, як це могло бути в інших умовах. І ми над цим працюємо.

Уже четвертий день детективи проводять обшуки у знімному помешканні Свілміна. Вилучили чимало доказів. Зокрема й того, що чоловік вже з квітня купував компоненти для саморобної бомби. Також стало відомо, що Свілмін страждав на психічні розлади.