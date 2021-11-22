В медучреждении Волынской области, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией, пациент выпрыгнул из окна. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Таким образом, мужчина 78-лет выбросился с 4 этажа медицинского учреждения, где в тот момент проходил лечение от COVID-19.

Около 21:00, вчера, в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение, он погиб на месте.

Отмечается, что во время поверхностного осмотра следов насилия обнаружено не было, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что информация о всех обстоятельства гибели внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также, в Харькове местный житель, который болел коронавирусом, совершил самоубийство. Мужчина стоял на учете у психиатра из-за предыдущей попытки свести счеты с жизнью, ранее он уже выпрыгивал с третьего этажа.

Кроме того, в Киеве 81-летний мужчина выпрыгнул из окна 5-го этажа больницы. Смерть наступила мгновенно, что заставило пенсионера свести счеты с жизнью - не известно, обстоятельства происшествия выясняет полиция, трагедия произошла в больнице на улице Петра Запорожца.

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