Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 325 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Полтавской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки 23 ноября в Украине:
- зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 183, медработников - 287);
- 286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы - 199 822 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 4077 человек;
- летальных исходов - 595;
- выздоровело - 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 367 461 человек;
- выздоровело - 2 825 641 человек;
- летальных исходов - 82 913;
- проведено ПЦР-тестирование - 15 648 456.
С начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них:
- получили одну дозу - 13 000 632 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 225 182 человека.
В общей сложности проведено 23 225 814 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.
Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.
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