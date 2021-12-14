Во вторник, 14 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в Североатлантический Альянс в обмен на отвод российских войск от границ. Об этом президент сказал в интервью изданию La Repubblica.

Зеленский напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала, а в ответ получила, в том числе и от России, заверения уважать границы и безопасность.

Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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