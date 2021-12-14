Експрокурорка Василина Нікульнікова, яка заробляє на екологічному "рекеті" криворізьких промислових підприємств, працює у зв’язці з місцевим політиком і бізнесменом Миколою Колесником? Колесник, який мітить у крісло мера Кривого Рогу, підбурював мешканців міста подати позови проти промисловців.

Під час зустрічі з місцевими жителями Колесник, який є одним з претендентів на посаду мера Кривого Рогу, запропонував людям подати позов проти підприємств «Рудомайн» та УГДК. Та пообіцяв, що їхні права у суді захищатиме скандально відома ГО "Мірбез". Яку очолюють експрокурорка Василина Нікульнікова та Антон Петрухін.



Як стало відомо журналістам, минулого року громадська організація "Міжрегіональне бюро екологічного захисту" отримала дохід у понад 10 млн грн. Ці кошти, задекларовані як "благодійна допомога", Нікульнікова зібрала з мешканців прилеглих до Кривого Рогу населених пунктів під гаслом захисту їхніх інтересів у суді, повідомляє "СтопКор".



Раніше криворізькі екоактивісти спонукали місцевих жителів подати позов проти металургійного гіганта "Арселорміттал" на 80 млн грн. Проте згодом ГО "Мірбез" Нікульнікової і Петрухіна намагалися отримати від заводу вже дещо скромнішу суму – 50 млн грн – під проєкт геопарку на Сланцевих скелях.



Утім, як з’ясували репортери, ця сума була нічим необґрунтована. А коли псевдоекологи зрозуміли, що гроші пройдуть повз їхні руки, тобто будуть перераховані підрядникам напряму, то раптово втратили інтерес до свого ж проєкту.



Тим часом заповідна зона на Сланцевих скелях, якою опікувалася Нікульнікова, перетворилась фактично на стихійне звалище. Адже будівельні та побутові відходи туди привозять вантажівками з усього промислового центру.



Крім того, у ЗМІ з’явились повідомлення про ще один сумнівний бізнес криворізької експрокурорки. За інформацією незалежних розслідувачів, міні-готель у селі Оленівка Чорноморського району в окупованому Криму оформлений на матір діячки та сплачує податки до бюджету країни-агресора. На цьому тлі невипадковою виглядає й нещодавня інформаційна атака на криворізьке ТОВ "Рудомайн" з використанням російських ботів.