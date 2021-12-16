До 5 января 2022 года Иран должен подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает пресс-службаМинистерства иностранных дел Украины.

В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса.

В МИД подчеркнули, что неоднократно направляли Ирану запросы, в которых приглашали Тегеран обсудить вопросы о претензиях и требованиях по возмещению за сбитый рейс PS752. Как отметили в ведомстве, на этой неделе иранской стороне было направлено предложение провести переговоры с 17 января следующего года.

С учетом нежелания Ирана решать вопрос с выплатами Координационная группа потребовала от Тегерана до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах. В случае отказа группа придет к выводу, что договориться с иранской стороной по этому вопросу будет невозможно.

Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде насчет катастрофы пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном.

Также мы писали о том, что Канада хочет жестко "наказать" Иран за катастрофу МАУ. По словам канадского дипломата, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

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