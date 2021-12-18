В Украине будет пасмурная погода со снегом/ фото: GoodFon

Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом, но относительно теплая. Максимум ночью температура опустится до -4 градусов.

Отмечается, что уже с 21 декабря по всей стране существенно похолодает. На востоке ожидается до -10 градусов днем, ночью до -13, на юге днем до -4, ночью до -6. А в северных областях в дневное время ожидается похолодание до -11, а ночью до -14. Известно, что в Киеве 21 декабря ожидается до -12 ночью, днем потеплеет до -7.

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Кроме того, в Украине еще до конца 2021 года ожидается серьезное похолодание. В некоторых областях нашей страны температура воздуха опустится до отметки -22 градуса, ночью самая низкая температура будет зафиксирована в западных областях - до минус 21 градуса.

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