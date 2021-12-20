Двоє українських армійців поранено на сході країни [ Редактировать ]
Двоє українських армійців поранено на сході країни. Обидва підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Стан здоров'я одного бійця - тяжкий, другого - середньої тяжкості - повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Новозванівки противник вдарив з артилерії 122 калібру, це заборонена Мінськими угодами зброя. А в напрямку Світлодарська незаконні збройні формування вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
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Неподалік Новозванівки противник вдарив з артилерії 122 калібру, це заборонена Мінськими угодами зброя. А в напрямку Світлодарська незаконні збройні формування вели вогонь із великокаліберних кулеметів.
Армійці працюють злагоджено і впевнено. Супротивник теж має втрати. Хлопці кажуть: днями ворожа група намагалася підібратися до цих позицій. Наші військові зустріли їх як годиться.
Протягом минулої доби українське військо має втрати. Біля Красногорівки від кулі снайпера загинув військовослужбовець. Вже відомо ім'я полеглого героя. Це Станіслав Запорожець.
У районі Золотого-4 і Травневого окупанти атакували з гранатометів, біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.
В районі Луганського - застосував великокаліберні кулемети. Вночі найманці активізувалися ще більше. І загальна кількість обстрілів за добу зросла до дев'яти.