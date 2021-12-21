Россия выступила против размещения сил НАТО в Украине и Грузии [ Редактировать ]
Россия выступила категорично против размещения сил НАТО в Украине и Грузии. Москва ждет конкретных решений по гарантиях безопасности.
Об этом заявил глава делегации России по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
По словам Гаврилова, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.
Думаю, да. Или ответ будет совсем другой.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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