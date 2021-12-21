Покупка новой мебели – это и приятно и хлопотно, ведь мебель обычно приобретается не на один год. Но когда начинается новогодняя распродажа, то удовольствие многократно увеличивается. Ведь скидки во время распродажи достигают 50% и распространяются практически на весь ассортимент. Так, на сейл-странице магазина готовой мебели FlashNika можно выбрать кровати и шкафы-купе, обеденный набор: красивый стол со стульями, различные комоды, кровати, кухонные уголки и многое другое.

Распродажа к праздникам - лучший подарок в дом

Благодаря таким распродажам, заранее осведомленные постоянные клиенты фирменного магазина FlashNika могут приобрести давно желаемые товары домой или на дачу. При этом существенно экономятся деньги и появляется возможность купить предмет мебели, на который изначально денег не хватало. Довольно привлекательный подарок от Святого Николая, а точнее от мебельной фабрики FlashNika.

В каталог распродажи интернет магазина мебели FlashNika попадает мебель, которая по разным причинам не дошла до покупателя: либо заказ был отменен, либо не оплачен вовремя, модель из предыдущей коллекции, при этом отлично выглядит и идеально подходит к интерьеру.

Кто-то давно хотел купить компьютерный стол в https://flash-nika-mebel.ua/furniture/komputernie_stoli/, но модные новинки не соответствовали дизайнерскому видению или пожеланию владельца жилья. Перед Новым годом мечты сбываются! И подходящий стол, комплект мебели на кухню или в спальню, в точности такой, о котором давно мечтали, можно уже купить за полцены.

Оплата

Для того чтобы заказать доставку и как можно быстрее увидеть купленную мебель у себя дома, ее можно оплатить онлайн через один из доступных платежных сервисов. Кроме того, можно оформить при покупке рассрочку от Приватбанка. Несколько дольше получится, если оплатить заказ при получении постфактум или часть оплатить сразу, а какую-то часть при получении товара. Допускается также оплата наличными курьеру, сопровождающему доставку.

Большое преимущество покупать мебель в магазине, представляющем фабрику-производителя, - возможность заказать измененные детали мебельного интерьера, например, цвет или принт материала для мягкой мебели. Допускается также внесение изменений в некоторые детали конструкции и размер.

Доставка

Покупатель на сайте мебельного магазина FlashNika может заказать доставку товаров Новой почтой. Вся мебель надежно защищена от повреждений, так как закрыта деревянной обрешеткой. Но при получении лучше проверить целостность всех элементов конструкции.

По Киеву и области мебель доставляется с существенными скидками, поскольку здесь работает собственная служба доставки. При оформлении покупки на сумму 7000 грн и более за доставку оплата не взимается. Срок доставки в любую точку Украины (кроме ОРДЛО и Крыма) составляет обычно два дня. Это касается крупных городов и региональных центров. В небольшие населенные пункты товар будет идти дольше.

Доставка мебели обязательно страхуется – и лучше сохранять все чеки, связанные с покупкой и доставкой, в надежном месте.