Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году. Об этом сообщает CNN.

Третий фильм франшизы о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат (16 декабря - ред.). Этот показатель превосходят лишь "Мстители: Финал" 2019 года и "Мстители: Война бесконечности". Обе эти ленты собрали $1 млрд за 5 и 11 дней соответственно.

Супергеройский боевик о человеке-пауке, снятый киностудиями Sony и Disney Marvel Studios, в прошлые выходные собрал в американском прокате $260 млн.

"Человек-паук: Нет пути домой" снял режиссер Джон Уоттс. В картине сыграли Том Холланд (Питер Паркер), Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.

Напомним, что трейлер фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный 23 августа на YouTube-канале Sony Pictures, побил рекорд по количеству просмотров.

За первые сутки ролик набрал 355 млн просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена - трейлер к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019), который за 24 часа с момента релиза посмотрели 289 млн раз.