Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" вошел в историю (видео) [ Редактировать ]
Источник: Sony
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году. Об этом сообщает CNN.
Третий фильм франшизы о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат (16 декабря - ред.). Этот показатель превосходят лишь "Мстители: Финал" 2019 года и "Мстители: Война бесконечности". Обе эти ленты собрали $1 млрд за 5 и 11 дней соответственно.
Супергеройский боевик о человеке-пауке, снятый киностудиями Sony и Disney Marvel Studios, в прошлые выходные собрал в американском прокате $260 млн.
"Человек-паук: Нет пути домой" снял режиссер Джон Уоттс. В картине сыграли Том Холланд (Питер Паркер), Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.
Напомним, что трейлер фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный 23 августа на YouTube-канале Sony Pictures, побил рекорд по количеству просмотров.
За первые сутки ролик набрал 355 млн просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена - трейлер к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019), который за 24 часа с момента релиза посмотрели 289 млн раз.
по теме
Действие ленты разворачивается после событий фильма "Человек-паук: Нет пути домой", где колдун Доктор Стрэндж (Камбербэтч) своим заклинанием нарушил пространственно-временной континуум. И хотя затем он смог многое исправить, оказалось, что не все
Студия Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Варяг" (The Northman). Главную роль исполнил Александр Скарсгард, в фильме также снялись Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Итан Хоук и певица Бьорк
Психологический триллер "Глубокие воды" ("Deep Water") производства 20th Century Studios, который снял Эдриан Лайн, должен был выйти на экраны 14 января 2022 года. Пока неясно, по какой причине картину исключили из списка ближайших премьер
"Аватар 2" расскажет о том, как сложилась жизнь главных героев первой части - бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) из народа на’ви, живущего на отдаленной планете. Они стали семейной парой и воспитывают детей
Сериал "Вампиры средней полосы" стал лидером рейтинга критиков в 2021 году. На втором месте - "Хрустальный", третью строчку занимает "Вертинский"