За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1 864 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей - 138, медработников - 12). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 053 человека;

летальных исходов - 133;

поправились - 4 527 человек;

26 декабря 29 476 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 8 776 человек;

вторую дозу - 20 434 человека,

дополнительную дозу получили 88 человек,

ревакцинальную дозу - 178 человек.

Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.