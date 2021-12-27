Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1 864 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей - 138, медработников - 12). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 053 человека;
- летальных исходов - 133;
- поправились - 4 527 человек;
26 декабря 29 476 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 8 776 человек;
- вторую дозу - 20 434 человека,
- дополнительную дозу получили 88 человек,
- ревакцинальную дозу - 178 человек.
Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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Данные обнародовали в Министерстве здравоохранения
Всего в стране вакцинировались более 14,5 миллионов человек
За 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 1 832 человек
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