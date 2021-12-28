В Испании на католическое Рождество произошло необычное ДТП. Во время праздничного шоппинга суперкар Ferrari 512 TR влетел в витрину торгового центра, пишет Diari D`Andorra.

За рулем находился 82-летний испанец, который отправился за подарками к празднику. Однако в какой-то момент прямо посреди улицы мужчина не справился с управлением мощным (422 л.с.) автомобилем.

Неуправляемый суперкар снес ограждение, подскочил на бордюре и носом врезался в стеклянную витрину.

Машина наполовину въехала в помещение магазина - снаружи осталась лишь задняя часть. При этом помимо водителя пострадали его 59-летняя пассажирка и 44-летний работник магазина.

Все пострадавшие отделались легкими травмами и были выписаны из больницы в тот же день.

Как сообщают местные СМИ, причиной аварии стало превышение скорости.

Ferrari 512 TR дебютировал в 1991 году и оснащался 12-цилиндровым мотором объемом 4,9 л. Заднеприводна машина комплектовалась 5-ступенчатой механической коробкой передач. Всего было выпущено чуть более 2200 автомобилей этой модели.

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