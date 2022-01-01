Не фінансами єдиними. Від сьогодні запрацював Закон про національний спротив. Його президент підписав ще влітку. Рішення ухвалили, щоб підвищити обороноздатність. У мирний час до сил тероборорони входитимуть військовослужбовці-контрактники та призовники офіцерського складу.

В особливий період залучатимуть резервістів. Також додадуть ще й добровольчі формування. Військові частини тероборони розташують в обласних центрах та містах, де населення більш як 900 тисяч. Передбачена і загальновійськова підготовка населення. Початкову проводитимуть в школах та літніх таборах. Базову організують для тих, хто старший за 18, і не служить у ЗСУ та правоохоронних органах.

Їх навчатимуть на спеціальних зборах та курсах. Цей закон - частина плану зі скасування обов'язкового військового призову. Відмінити його можуть уже з 2023 року. І Перший указ президента у 2022-му році - призначення командувача Сил територіальної оборони. Ним став бойовий генерал Юрій Галушкін.