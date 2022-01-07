В Украине за минувшие сутки, 6 января, зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 1 866 человек;

летальных исходов - 192;

поправилось - 5 595 человек.

По данным Минздрава, уже 47,6% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Напомним, что Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID-19 для всех, кто ранее прошел полный курс. На данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.