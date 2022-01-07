Коронавирус в Украине: данные на 7 января [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине за минувшие сутки, 6 января, зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 866 человек;
- летальных исходов - 192;
- поправилось - 5 595 человек.
По данным Минздрава, уже 47,6% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.
Напомним, что Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID-19 для всех, кто ранее прошел полный курс. На данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
по теме
За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксироваали 1 864 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей - 138, медработников - 12)
Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців.
В Израиле выявили первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Помеси вирусов дали название "флурона" от английских слов "flu" ("грипп") и "coronavirus"
Всем гражданам Грузии старше 50 лет, которые начиная с 1 января получат первую дозу вакцины от коронавируса, государство заплатить по 200 лари (1 765 грн). За вторую или бустерную дозы вакцины вознаграждение не предусмотрено
Кожная ссыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном". Беспричинную хрипоту также называют самым ранним признаком "Омикрона"