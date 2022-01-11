В Україну прийшли морози після снігопадів [ Редактировать ]
Випало понад пів метра снігу. І це за один день, коли потужні хуртовини накрили північ і захід країни. Та після снігопадів - в Україну прийшли морози. І протримаються вони кілька днів. Температура подекуди знизиться аж до мінус 15 градусів уночі. Найхолодніше буде в середу. Усі регіони - скує ожеледиця, попереджають синоптики. Утім, похолодання буде недовгим. Уже до вихідних - потеплішає.
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Потяги - затримуються, літаки - не сідають. Україну накриває снігом, а подекуди - й крижаним дощем. Ожеледь на дротах зупиняє залізничний рух і залишає без світла десятки сіл і містечок.
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Во вторник, 28 декабря, по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются снегопады
Замітатиме Україну - і надалі. Синоптики попереджають і про морози, і про ожеледицю та хуртовини. У Карпатах уже повідомили про лавинну небезпеку.