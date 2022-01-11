Випало понад пів метра снігу. І це за один день, коли потужні хуртовини накрили північ і захід країни. Та після снігопадів - в Україну прийшли морози. І протримаються вони кілька днів. Температура подекуди знизиться аж до мінус 15 градусів уночі. Найхолодніше буде в середу. Усі регіони - скує ожеледиця, попереджають синоптики. Утім, похолодання буде недовгим. Уже до вихідних - потеплішає.