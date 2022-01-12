OnePlus представила флагманский смартфон 10 Pro (видео) [ Редактировать ]
Источник: OnePlus
Компания OnePlus представила новый флагманский смартфон 10 Pro. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
В Китае смартфон появится в продаже по 449 евро уже в этом месяце, сроки выхода нового смартфона на другие рынки пока не сообщается.
Гаджет получил процессора Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QHD+ (3216 х 1440 точек) и частотой обновления 120 Гц.
OnePlus 10 Pro выходит в двух вариантах: с 8 и 12 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной.
Аккумулятор - 5000 мАч, поддерживается проводная (80 Вт) и беспроводная (50 Вт) зарядка. Смартфон получил фирменную операционную систему ColorOS 12.1 на базе Android 12.
Главная "изюминка" OnePlus 10 - камеры:
- фронтальная использует объектив 32 Мп;
- основной блок включает модуль Sony 48 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль Samsung 50 Мп и телеобъектив 8 Мп.
В настройке оптики OnePlus помогал производитель фотокамер Hasselblad.
Ранее сообщалось, что компания Honor выпустила складной смартфон Magic V.
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