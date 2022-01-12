Компания OnePlus представила новый флагманский смартфон 10 Pro. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В Китае смартфон появится в продаже по 449 евро уже в этом месяце, сроки выхода нового смартфона на другие рынки пока не сообщается.

Гаджет получил процессора Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QHD+ (3216 х 1440 точек) и частотой обновления 120 Гц.

OnePlus 10 Pro выходит в двух вариантах: с 8 и 12 Гб оперативной памяти и 128 или 256 Гб встроенной.

Аккумулятор - 5000 мАч, поддерживается проводная (80 Вт) и беспроводная (50 Вт) зарядка. Смартфон получил фирменную операционную систему ColorOS 12.1 на базе Android 12.

Главная "изюминка" OnePlus 10 - камеры:

фронтальная использует объектив 32 Мп;

основной блок включает модуль Sony 48 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль Samsung 50 Мп и телеобъектив 8 Мп.

В настройке оптики OnePlus помогал производитель фотокамер Hasselblad.

Ранее сообщалось, что компания Honor выпустила складной смартфон Magic V.