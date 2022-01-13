За минулу добу на Сході країни - одне порушення режиму тиші. Поблизу Причепилівки ворог атакував українські позиції з протитанкових гранатометів. Армійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців немає.

Встановили ім'я українського військового, який загинув у вівторок від кулі ворожого снайпера. Це - старший солдат Віктор Кучеренко. Попри новорічне перемир'я, це вже третя смерть наших бійців лише за цей тиждень. Що відбувається на передовій, - знає Руслан Смєщук.

Усе почалося з тривалого кулеметного вогню. Коли стріляти стали занадто близько, воякам надійшов наказ - придушити вогневу точку противника. Але ворожого кулеметника прикривав снайпер:

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Есть такие моменты, когда мы смотрим в тепловизор и в этот момент может произойти выстрел. Снайпера работают под прикрытием вот этого всего маскарада с вот этими обстрелами.

Зрештою - снайпер поцілив у Віктора Кучеренка. Хлопцю було 29 років. Удома - на Миколаївщині - на нього чекали батьки... Це була перша фронтова ротація Віктора.

Тимур, військовослужбовець Збройних сил України:

Майже рік прослужив кулеметником в кулеметному взводі. Взагалі добра людина, ніяких порушень дисциплінарних, відповідальний воїн, відповідальний боєць.

Цей напрямок фронту - доволі напружений. Навіть удень, коли поблизу спостерігачі ОБСЄ, противник постійно нагадує про себе. А в небі літають ворожі дрони.

Вам не кажется, это арта работает, скорей всего это где-то возле Попасной.

Отримали попередження про роботу ворожого безпілотного літального апарату. З використанням БПЛА можуть вразити особовий склад шляхом скидання боєприпасу.

Тож попри нібито святкове перемир'я, на фронті гаряче. І гинуть українські вояки.