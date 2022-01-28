Польські депутати виступають проти запуску "Пінічного потоку-2" [ Редактировать ]
Варшава просить Євросоюз і НАТО надати Україні всебічну підтримку. Відповідну постанову ухвалив сейм Польщі. Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу, цитую, "дати рішучу відповідь" на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску "Північного потоку-2". На їхню думку, газогін є енергетичним тиском Росії проти держав ЄС та його партнерів. А Україна має "беззаперечне право" стати членом і НАТО, і Європейського Союзу - йдеться в резолюції.
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За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
Згідно з даними останнього соцопитування, 59 відсотків респондентів проти постачання зброї Україні. Тих, хто "за", майже втричі менше - 20 відсотків. Інші - відповісти відмовилися.
Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу, цитую, "дати рішучу відповідь" на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску "Північного потоку-2".
Російський сенатор Володимир Джабаров у коментарі "РІА-новості" заявив: готують відповідь. Та перед тим проконсультуються із власними союзниками. Зокрема, з Китаєм.
Також поділиться розвідданими й допоможе протистояти кібератакам. Окрім того, планує розширити військову місію "Юніфаєр".