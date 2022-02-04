Багато знайомих Сергія і досі не здогадуються про його протез

А далі історія - натхнення. Про те, як не варто опускати руки й втрачати надію, якщо вам поставили діагноз - рак. Мій колега ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер - довгих п'ять років боровся з недугою. Переніс понад десять курсів хіміотерапії й мало хто знає, що він навіть наважився на ампутацію. Про успіх однієї боротьби. І про те, що онкологія - не вирок і його можна оскаржити - далі.

Подивіться на цього чоловіка! Журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Ви частенько бачите його матеріали в наших ефірах. Але про те, що він був на межі життя і смерті - знає мало хто. Понад десять років тому Сергію поставили страшний діагноз - рак. І це перевернуло його життя догори дриґом за мить.

Сергій Ауслендер, журналіст:

Это случилось летом 2009 года. Совершенно банальным образом - утром встал, наступил на правую ногу и стало больно. Потом последовала череда разных обследований, после чего, уже зимой, мне объявили диагноз - саркома Юинга голеностопного сустава. Вот меня спроси, какие я ощущения испытал - в голову приходит банальное - земля ушла из под ног. Или можно сравнить это с контузией. Вот напротив тебя человек говорит что-то, а ты слов не разбираешь. Только звон в ушах.

12 курсів виснажливої хіміотерапії - у величезних дозах, шестигодинна операція та реабілітація. Це був дуже складний шлях, - згадує Сергій. Але він продовжував працювати. Можливо, ви ще пам'ятаєте його таким.

В Израиле разве что маленькие дети не знают, кто такой... Не просто бригадный генерал в отставке, прославленный танкист, участник войны Судного дня, он без всякого дня преувлечение живая легенда. В 73 в тяжелейшем бою на голладнских высотах, имея под своим комнадованием всего одну роту, он разгромил сирийскую танковую бригаду. В 2010, как считают следователи, группа под его руковоством совершила целый ряд тяжких преступлений.

Онкологія так просто відступити не хотіла. 2011 року в Сергія стався рецидив. І знову обстеження, консиліуми... І чергова жахлива звістка - необхідно ампутувати ногу.

Сергій Ауслендер, журналіст:

Я уже был к этому совершенно готов морально и сразу согласился. Хотя, собственно, выбора и не было. Там провели очень сложное обследование, которое выявило такое редкое явление, как транслокация. Если проще - опухоль там будет появляться снова и снова и лечить это бесполезно. Дальше вопрос был исключительно в личном отношении - можно быть инвалидом и на двух ногах, а можно и на протезе чувствовать себя совершенно обычным здоровым человеком. Вот такой путь я и выбрал.

І багато знайомих Сергія і досі не здогадуються про його протез. Він катається на гірських лижах, опанував Сап-дошку, багато ходить і головне - почувається повноцінною людиною. А ще - він написав книжку - "Цікавий пацієнт". Це - історія його успіху, історія його перемоги над раком.

Сергій Ауслендер, журналіст:

У меня часто спрашивают, почему такое название. Во-первых, мой случай - как говорила моя онколог - был четвертым из описанных в мире, в онкологической англоязычной литературе. Такое вот сомнительное достижение. А во-вторых, у китайских врачей есть поговорка: "Не дай тебе Бог стать интересным пациентом". И это мне тоже, увы, удалось. Но книга не о болезни. Книга о том, как с этим жить, как не потерять себя и как выйти из такой истории победителем.

Сергій каже - самотужки перемогти онкологію неможливо. Як і в будь-якій війні - важливо мати тил - підтримку сім'ї, друзів, знайомих. Його головна порада - навчитися радіти простому. Ендорфіни, каже - це чудові ліки. А рак - не смертельний вирок і його можна "оскаржити"...