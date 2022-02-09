У президента США Джо Байдена не считают нужным вводиться санкции против российского газопровода "Северный поток-2" прямо сейчас. Угроза санкций должна быть средством воздействия на Россию, чтобы сдержать ее от эскалации.

Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Есть разногласия между нами и кое-кем в Конгрессе, кто полагает, что введение санкций против "Северного потока-2" уже сейчас было бы эффективным. Мы не согласны, мы считаем, что это рычаг влияния. И понимание, что он (газопровод, - ред.) не будет запущен, если Россия вторгнется, является рычагом влияния. Поэтому мы идем по этому пути и не думаем, что такой подход сработает", - ответила она.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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