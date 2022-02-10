Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы [ Редактировать ]
В четверг, 10 февраля, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи. Поставки запланированы на эту неделю.
Об этом стало известно во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве.
Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться.
Ранее мы писали о том, чтоЭнтони Блинкен также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждалась военная и экономическая помощь США Украине.
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