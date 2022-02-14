В Германии в федеральной земле Бавария столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали около 40 человек, один погиб, сообщает газета Bild.

Инцидент произошел в коммуне Шефтларн недалеко от Мюнхена около 16:40 по местному времени (17.40 по Киеву). Столкнулись две городские электрички S-Bahn, как минимум один вагон сошел с рельсов.

Движение по участку, где произошел инцидент, перекрыто, на месте происшествия работают полиция и спасательные службы.

После столкновения машинист одного из поездов оказался зажат в кабине. Ранения некоторых пострадавших описываются как серьезные. Что стало причиной инцидента, пока не известно.

🔴 #AHORA | Dos trenes de pasajeros se estrellaron en Múnich, Alemania. Hay 40 personas heridas. pic.twitter.com/nnTS59v782 — Class 98.7FM Noticias (@Class987FM) February 14, 2022

Напомним, что 14 февраля в Польше произошел взрыв на фабрике динамита.