Под Херсоном "Байрактар" разбил колонну российской техники (видео) [ Редактировать ]
В селе Чернобаевка Херсонской области беспилотник "Байрактар" разбил колонну российской техники. Об этом сообщил Главнокомандующий генштаба ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео.
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