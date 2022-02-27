Португалия отправила Украине оружие [ Редактировать ]
Португалия решила временно перестать выдавать россиянам "золотые" из-за вторжения в Украину и направила оружие для обороны Украины. Об этом сообщает в Twitter министерство обороны страны.
По просьбе украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение, такое как жилеты, каски, очки ночного видения, гранаты и боеприпасы различных калибров, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3.
О намерениях отправить Украине вооружения также заявили Нидерланды и Чехия. Министерство обороны Нидерландов сообщало, что страна направит на Украину 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 400 боеприпасов к ним, также может отправить ракеты Patriot в Словакию.
Правительство Чехии одобрило направление ВС Украины пулеметов, автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и соответствующих боеприпасов на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). Все три страны - Португалия, Чехия и Нидерланды - члены НАТО.
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Зокрема, йдеться про надання снайперських гвинтівок, шоломів, бронежилетів, радарів та металошукачів.
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