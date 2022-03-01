Обои были и остаются один из наиболее востребованных, практичных, эстетически привлекательных и разнообразных отделочных материалов для жилых помещений. Ежегодное расширение каталогов обоев известных брендов только подогревает интерес покупателей. Но что же, учитывая ассортимент, пользуется особым спросом в этом году, и как найти "те самые" обои для вашего дома?

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Три основных группы

Помните, что обои делятся на три условные, но все же определяющие выбор группы. Это обои для детских комнат, для жилых помещений и кухонь. И речь не только о внешнем виде.

Материалов, из которых делают обои, много, и далеко не все подходят для жилых помещений, зон в кухнях и ванных, а также стен, на которые попадает солнечный свет. Обратите внимание на рекомендации производителей, особенно в контексте флизелиновых и других синтетических материалов, которые при определенных условиях внешней среды могут выделять в воздух токсичные вещества.

Немного о дизайнерских трендах.

Градиент

В этом году в моду возвращаются неоднородные декоры с градиентными обоями. Это когда один цвет или узор постепенно сменяется другим сверху вниз, от потолка к полу, или наоборот. Как правило, речь идет о смещении оттенков в более светлую, темную или контрастную палитру.

Металлик

Металлические оттенки, от серебра и алюминия до меди и патины, отлично вписались в моду на минималистические интерьеры, а также в оформление современных лофт-помещений. Несмотря на то, что такие обои чащи выбирают для баров, ресторанов и лаунж-зон, в квартирном оформлении металлик тоже может смотреться уместно.

Гранж

Похожий тренд – это гранж обои. Искусственно состаренные поверхности, царапины, потертости – это основные направления стиля. Конечно, для помещения в классическом и неоклассическом интерьерном стиле такие обои не подойдут, зато отлично впишутся в уже упомянутый выше лофт.

Благородная пастель

Еще один долгоиграющий интерьерный тренд – это скандинавский стиль. В большинстве случаев он предполагает спокойную отделку стен краской или обоями, причем обязательно в спокойным и однородных тонах, без резких переходов. В тренде – песочный, бежевый, все оттенки серого.

3D обои

Для помещений небольшой площади или квартир-студий обои с 3D-изображением – это отличная возможность визуально расширить помещение или сделать его уникальным. Такие варианты оформления также подходят для "акцентных стен", когда одна стена отличается от остальных, является броской и привлекающей внимание.